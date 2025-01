População curte manhã de domingo sem chuva na Praça Mauá, no Centro - Pedro Teixeira/Agência O Dia

Publicado 05/01/2025 11:40 | Atualizado 05/01/2025 12:05

Rio - A passagem de uma frente fria durante o fim de semana deve causar instabilidade no tempo da cidade neste início da semana. De acordo com o Sistema Alerta Rio, a previsão para os próximos quatro dias, de segunda (6) a quinta-feira (9), é de chuva moderada a qualquer momento e céu nublado.

Na manhã deste domingo (5), na Praça Mauá, Região Central do Rio, o tempo instável, com céu nublado e chance de chuva a qualquer momento parece ter afastado cariocas e turistas. O DIA registrou a movimentação de poucas famílias e alguns pescadores no local, que também recebe a abertura não-oficial do Carnaval.

Segundo os meteorologistas, o clima instável é influenciado pela alta disponibilidade de umidade na atmosfera. A condição aumenta a nebulosidade, o que pode provocar a ocorrência das chuvas ao longo dos próximos dias, assim como acontece neste domingo (5).

Segundo a previsão do sistema, a máxima para segunda-feira será de 31°C e a mínima ficará em 19°C. Na terça, a previsão indica temperaturas variando de 18°C a 32°C.



Influenciado por um sistema de baixa pressão, o tempo na cidade seguirá recebendo umidade do mar na quarta e quinta-feira. Com isso, há previsão de chuva moderada e máxima de 28°C a 30°C.



Nível de Calor



Neste domingo, a cidade retornou ao Nível de Calor 1 (NC1), segundo o Centro de Operações Rio (COR). O estágio é o primeiro em uma escala estabelecida pela Prefeitura do Rio que vai do 1 ao 5.



Nesse primeiro estágio, não há previsão de altos índices de calor, o que garante a rotina normal da população. Na última sexta-feira (3), a cidade entrou no Nível de Calor 2 (NC2), após dois dias de temperaturas entre 36°C e 40°C.