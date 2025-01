Familiares compartilham foto de Luiz Felipe da Silva, de 24 anos, trabalhando como barbeiro - Reprodução

Publicado 05/01/2025 15:03 | Atualizado 05/01/2025 15:13

Rio - A família de Luiz Felipe da Silva, de 24 anos, baleado durante operação da PM na comunidade Vila Ruth, em São João de Meriti, Baixada Fluminense, voltou a defender, neste domingo (5), que o parente não tem qualquer envolvimento com o tráfico da região. Em tom de desabafo, uma irmã do rapaz, que está internado sob custódia em estado grave, pediu justiça e disse que a única "arma" empunhada por ele é a máquina de cortar cabelo.

"Na comunidade moram pessoas do bem, pessoas que trabalham. Nem todo mundo é bandido, não. Mas infelizmente os policiais sempre sobem o morro atirando, sem nem querer saber se é trabalhador ou não. Até quando vai ser assim? Até quando vamos ter que perder familiares e amigos desse jeito? Peço que olhem pelo povo da comunidade para que essa injustiça acabe. Todos sabem que a única arma que ele usa é essa aí que está na mão dele", diz a postagem da irmã de Luiz, que traz uma foto do rapaz cortando o cabelo de um cliente.



"Todos sabem que ele é trabalhador. Uma pessoa do bem, que luta muito na vida pra ter as coisas dele. E isso não pode ficar por isso mesmo. Luiz Felipe tem um trabalho honesto", complementou a jovem.

Segundo os familiares, Luiz Felipe foi baleado na porta de casa, enquanto aguardava um cliente, nesta sexta-feira (3). No mesmo instante, acontecia uma operação do 21º BPM (São João de Meriti) na Vila Ruth.

Os moradores da comunidade e parentes de Luiz afirmam que PMs chegaram ao local alegando que ele teria envolvimento com traficantes. A versão foi negada pelos amigos da vítima, que chegaram a fazer vídeos no momento do caso. De acordo com os registros, os policiais dificultavam o socorro do barbeiro.

Em nota, a PM informou que uma equipe que participava da ação entrou em confronto com homens armados e um homem ficou ferido. O baleado foi socorrido sob custódia para a Unidade de Pronto Atendimento de São João de Meriti (UPA) e transferido para o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, também na Baixada.

O caso foi registrado na 64ª DP (São João de Meriti). Segundo a distrital, Luiz foi autuado em flagrante e está internado sob custódia.

Estado de saúde grave

Segundo boletim médico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias neste domingo (5), Luiz está internado no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) da unidade após sofrer uma perfuração transfixante na região torácica, com lesão no canal medular da coluna, resultando em paraplegia.

"A direção do HMAPN informa que o paciente segue internado no CTI da unidade em estado grave, no momento, instável e dependente de drogas vasoativas e suporte de oxigênio suplementar, com risco ventilatório importante", detalhou a unidade. Dada a gravidade, Luiz não tem previsão de alta e é acompanhado por equipe de cirurgia geral e torácica.