Publicado 06/01/2025 09:56 | Atualizado 06/01/2025 10:09

Rio - Moradores da Rua Ururaí, em Honório Gurgel, na Zona Norte do Rio, sofrem com uma falta d'água que se estende desde o dia 5 de dezembro de 2024. As festas de final de ano foram atravessadas com torneiras secas no trecho esquerdo no final do logradouro. A dona de uma pizzaria no local, Dioneia Telles, 53, conta que há quinze dias equipes da concessionária Águas do Rio tentam resolver o problema sem sucesso.

"Nós tivemos um rompimento de adutora no final de novembro e desde o início de dezembro estamos sem água. A gente não consegue lavar louça ou lavar a loja. Estamos trabalhando com descartáveis", desabafa Dioneia.

Para tentar amenizar a seca, a vizinhança recorre às chuvas para coletar um pouco de água para lavar as panelas.

Há quinze dias, relatam os moradores, funcionários da Águas do Rio fazem buracos na rua para tentar identificar a causa do desabastecimento. Entre os afetados estão vizinhos acamados, idosos e cuidadores de animais.

Aposentado, Kleiber Alves de Souza, 81, classifica a situação como "dificílima". A preocupação fez a pressão do idoso subir. "A água que estamos usando é a de quando chove. Não tenho nem palavras. A pressão vai pro espaço. Não sei quando isso vai terminar. A água acabou e estamos nessa situação desde 5 de dezembro. Passamos Natal e Réveillon sem nada", lamenta o morador que está gastando com garrafões de água mineral.

Roberto Gonçalves, 55, mora com outras três famílias em um imóvel e destaca que a falta d'água ocorre em meio ao verão. "Está um calor insuportável no Rio. Eu tento puxar água pela bomba. Além de não ter água, tenho que pagar mais caro na conta de energia. Sou nascido e criado no bairro e nunca houve uma seca nessa dimensão", ressalta.

Em nota, a Águas do Rio informa que realiza obras de melhorias na rede de água na Rua Ururaí, com prazo de conclusão para esta semana. A concessionária afirma que o fornecimento de água dos moradores pode ser feito por caminhões-pipa. "A concessionária segue à disposição dos clientes pelo 0800 195 0 195 para ligações gratuitas ou mensagens via WhatsApp", finaliza o texto.