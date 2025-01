Tiro atingiu janela de morador durante confronto no Morro dos Macacos - Rede Social

Publicado 06/01/2025 12:48 | Atualizado 06/01/2025 15:09

Rio - "Fiquei com muito medo dessa vez". O desabafo é de uma das moradoras que vivem em meio à guerra entre criminosos no Morro dos Macacos, em Vila Isabel, na Zona Norte. Segundo relatos, a noite deste domingo (5) foi de terror devido ao tiroteio pesado entre as organizações criminosas que disputam o controle pela região.

Na ocasião, uma mulher foi baleada dentro de casa . Além disso, apartamentos em diferentes endereços entre Vila Isabel e o Grajaú foram atingidos por balas perdidas. "Meu Deus! Noite de terror. Fiquei com muito medo dessa vez. Aqui da Praça Verdun foi um horror, muitos tiros pesados. Barulho de bala caindo direto no telhado", contou a moradora

Ao DIA, vice-presidente da Associação de Moradores e Comerciantes de Vila Isabel (VIA), Marcos Vinícius Vasco da Silva, explicou que os tiros atingiram prédios de no mínimo três quarteirões de distância da comunidade.



"Os tiros não chegaram a meia hora, foi em uma área perto da antiga pedreira, que ecoa, mas foi um tiroteio muito intenso, estão atirando do morro em direção aos prédios, proposital mesmo", disse.

Marcos contou ainda que a situação está cada vez pior. "Infelizmente, não podemos correr dessa situação e também não adianta a covardia. Hoje, podem ser os filhos dos outros e, amanhã, pode ser um dos meus filhos ou netos vítimas dessa guerra de total incompetência das secretarias de segurança pública em resolver o assunto", criticou.



Nas redes sociais, o pai de uma criança mostrou que um projétil atingiu o quarto da filha . O apartamento da família fica no 12º andar, no início da Rua Botucatu, esquina com a Rua Barão de Mesquita, no Grajaú, há cerca de 2km de distância do morro. "Uma das minhas filhas poderia ter morrido. Não tem lugar seguro no Rio de Janeiro", comentou o pai.Ainda na internet, muitos moradores da região relataram os momentos de pânico durante o confronto. "O tiroteio foi sinistro. Deu para ouvir aqui em casa, na Tijuca. Apavorante mesmo, cenário de guerra", lamentou um perfil

"Moro no 6º andar na José do Patrocínio, em frente a Light. Senti tanto medo dessa vez que fomos dormir no corredor do apartamento, estava muito intenso e parecia mais perto daqui do que outras vezes. Nossa sala e quartos têm visão frente-lateral para o Morro dos Macacos", explicou uma moradora.

"Fiquei aterrorizada! Foi um tiroteio intenso e parecia bem próximo. Nem na nossa casa estamos seguros semana passada pegou 19 tiros no meu terraço e 6 no meu quarto, só Deus", contou mais uma. "Moro na Rua Grajaú. Ouvi muito tiro, parecia que ia cair aqui em casa", disse outro.

"Moro minha vida toda no Rio e foi o tiroteio mais pesado que já escutei. Muita bala no Morro dos Macacos", publicou um perfil. "Muito triste o que está acontecendo com a comunidade. Cresci lá e desejo a todos que também consigam sair dali. Independente para onde seja, porém quanto mais distante melhor", desabafou outro.

Segundo a Polícia Militar, agentes da 11ª UPP (Macacos), do 6º BPM (Tijuca), da 6ª UPP (São João), e do 3º BPM (Méier) reforçaram o policiamento no entorno das comunidades ainda na noite de domingo (5). Já durante a manhã desta segunda-feira (6), equipes do DIA estiveram no local e constataram que a segurança segue reforçada.



Disputa de território

A localização do Morro dos Macacos é considerada favorável para os criminosos, pois dá acesso à Zona Oeste por meio do Parque Nacional da Tijuca. O 'atalho' é atrativo para a maior facção do Rio, que tenta expandir sua organização para a Zona Oeste, como vem acontecendo na Gardênia Azul.



As constantes trocas de tiros na comunidade acontecem em meio a uma tentativa de expansão territorial do Comando Vermelho (CV) liderada por traficantes do Morro do São João, no Engenho Novo.



A distância entre as duas comunidades é de aproximadamente 4 km, o que facilita a mobilização de traficantes em tentativas de invasões e ações violentas. Dados do Instituto Fogo Cruzado, em 2024, apontam que em 2024, ao todo foram 68 confrontos na região até o dia 12 de dezembro, que deixaram 11 mortos e 9 feridos.