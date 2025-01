Os três porcos foram flagrados caminhando pela Rua São Cristóvão - Reprodução

Publicado 06/01/2025 13:12 | Atualizado 06/01/2025 13:21

Rio - A Rua São Cristóvão virou palco de uma cena bastante inusitada, nesta segunda-feira (6), com a visita de três porcos que resolveram dividir espaço com pedestres e carros. Os animais começaram a ser flagrados por moradores ainda nas primeiras horas do dia.



"Tem três porquinhos aqui, rapaziada. Aí, na Rua São Cristóvão. Eu acordo uma hora dessas da manhã e tem três porquinhos aqui. Parece brincadeira", disse um morador do bairro, que se surpreendeu com a presença dos animais.

Em outro registro, um motorista decidiu gravar para provar que a cena era real: "Se eu não tivesse filmado, ninguém acreditaria".

Segundo relatos de moradores, os animais, que aparentam estar saudáveis, andaram por parte da rua, descansaram em canteiros nas calçadas e chegaram a entrar em algumas lojas.

A situação também gerou comparações com a fábula dos três porquinhos: "Uma mini querida intitulou de 'os três porquinhos de São Cri Cri'", brincou um usuário do X, antigo Twitter.