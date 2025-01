Assalto ao BRT foi flagrado por câmeras de segurança - Reprodução

Publicado 06/01/2025 12:02

Rio - A Polícia Civil vai pedir a prisão preventiva dos quatro homens detidos temporariamente por participação em um arrastão dentro de um ônibus do BRT , na Barra da Tijuca, durante a noite do último dia 28. Além deles, um menor foi apreendido e há, ainda, outros dois suspeitos foragidos.Segundo o delegado da 16ª DP (Barra da Tijuca), Neilson dos Santos Nogueira, a corporação busca concluir o inquérito em até 10 dias para entrar com pedido de prisão preventiva dos detidos à Justiça.Ao DIA, ele explicou os procedimentos do caso."O inquérito tem prazo de 30 dias contados a partir da data da prisão, mas precisa ser concluído antes para que o juiz tenha tempo hábil para decidir sobre a prisão preventiva antes que expire o prazo da prisão temporária", declarou.Os criminosos foram filmados e flagrados durante o assalto a diversos passageiros de um ônibus do BRT.Um dos assaltantes foi preso por policiais do 31º BPM (Barra da Tijuca), na madrugada desta sexta-feira (3), furtando cabos no Recreio . No mesmo dia, durante a parte da tarde, agentes do 5º BPM (Praça da Harmonia) prenderam outro homem, na Central do Brasil , quando faziam patrulhamento. Eles foram encaminhados para a 16ª DP (Barra) e para a 4ª DP (Presidente Vargas), respectivamente.Já no sábado (4), dois outros foram presos . Um deles se apresentou na 35ª DP (Campo Grande), sendo conduzido para a 16ª DP (Barra da Tijuca) para prestar depoimento e outro se apresentou na própria 16ª DP. Ainda no sábado, um adolescente procurou a 5ª DP (Mem de Sá) devido a repercussão sobre sua identificação, sendo depois encaminhado para a 16ª DP, onde prestou depoimento.O Disque Denúncia lançou, neste domingo (5) , um cartaz para ajudar a localizar os outros dois foragidos por envolvimento no arrastão. Maissa dos Santos, 19 anos, e Everton Silva Figueira, de 18, estão sendo procurados pela Polícia. Segundo as investigações, Everton foi responsável por dar uma coronhada na cabeça de uma vítima.