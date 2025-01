Um dos assaltantes atingiu passageiro com coronhada na cabeça - Reprodução / Vídeo

Publicado 02/01/2025 13:20 | Atualizado 03/01/2025 10:56

Rio - Em trabalho conjunto com a Polícia Civil e com o BRT Seguro, a Secretaria de Ordem Pública (Seop) identificou os sete suspeitos de realizar um assalto dentro de um ônibus do BRT, na Barra da Tijuca, Zona Oeste, entre as estações Pedra de Itaúna e Rio Mar, na noite do último sábado (28). Imagens de câmeras de segurança mostram pelo menos seis passageiros sendo roubados pelos criminosos, que usaram armas de fogo e facas e chegaram a agredir algumas das vítimas.

Em um dos vídeos é possível ver um homem sendo atingido com uma coronhada na cabeça, após o bandido insistir para ele desbloquear o celular.

A Seop não revelou a identidade dos assaltantes e disse seguir realizando buscar para encontra-los.



Segundo o delegado da 16ª DP (Barra da Tijuca) Neilson dos Santos Nogueira, que investiga o caso, a corporação segue realizando diligências para prender os responsáveis. Ele não revelou a identidade dos assaltantes para não atrapalhar nas buscas.



Procurada pela reportagem, a Polícia Militar informou que não foi acionada para a ocorrência.



Veja o vídeo: