Agentes da 18ªDP (Praça da Bandeira) buscam imagens de câmeras de segurança para identificar tutor - Reprodução/Google Maps

Publicado 06/01/2025 09:13

Rio - A Polícia Civil realiza buscas pelo tutor de um cachorro da raça pitbull, que atacou um idoso de 75 anos e o cão dele, no bairro do Maracanã, na Zona Norte do Rio. O caso aconteceu no domingo (5), quando a vítima caminhava pela região e foi surpreendida pelo animal, que estaria junto de um homem em situação de rua e sem focinheira.



No ataque, que aconteceu entre a Avenida Paula Sousa e a Rua Professor Eurico Rabelo, o cachorro do idoso acabou sendo mordido pelo pitbull e o homem também ficou ferido, ao cair, quando tentava se proteger do cão. A vítima procurou uma delegacia e o caso foi registrado na 18ª DP (Praça da Bandeira), responsável pelas investigações.



De acordo com a Polícia Civil, o idoso prestou depoimento e os agentes da distrital buscam por imagens de câmeras de seguranças da região. As investigações estão em andamento para identificar o tutor do pitbull.

Ataques de pitbull