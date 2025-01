Colônia de férias tem diversas atividades programadas - Divulgação/ Prefeitura

Colônia de férias tem diversas atividades programadasDivulgação/ Prefeitura

Publicado 07/01/2025 08:14 | Atualizado 07/01/2025 10:50

Rio - Foram abertas nesta terça-feira (7) as inscrições para a Colônia de Férias da Prefeitura do Rio. A faixa etária varia em cada equipamento esportivo, com opções para quem tem a partir de 4 anos.

fotogaleria



"Este é um período muito aguardado pelos pais e pelas crianças. A colônia de férias possibilita momentos de muita diversão e integração entre os pequenos. Além disso, algumas Vilas oferecem atividades para os adultos. Então, há opções para toda a família. Enquanto o filho gasta energia, os pais fazem aulas de funcional, pilates, hidroginástica, entre outras modalidades. É uma oportunidade única. Esperamos conseguir ultrapassar os cerca de 7 mil inscritos da última edição", diz o Secretário Municipal de Esportes, Guilherme Schleder.



Gabriel Santos de Oliveira frequenta a Vila Olímpica do Mato Alto desde 2010 e não perde uma colônia de férias. Sua mãe, Marinalva, conta que o filho, que é autista, evoluiu muito desde que começou a frequentar o local.



"O Gabriel sente muito a falta da Vila Olímpica quando entra em recesso e fica contando os dias para voltar. Já estou me programando para ir na terça pela manhã inscrevê-lo. A colônia é muito divertida e ele fica muito animado. É muito bom ter esse contato com outras pessoas, de idades diferentes. A Vila faz muito bem para ele", diz Marinalva.



Para a inscrição, o responsável legal deve comparecer à secretaria do local com as cópias da sua identidade e a da criança, além do comprovante de residência. No Parque Olímpica da Barra, as inscrições serão online, a partir das 10h. "Este é um período muito aguardado pelos pais e pelas crianças. A colônia de férias possibilita momentos de muita diversão e integração entre os pequenos. Além disso, algumas Vilas oferecem atividades para os adultos. Então, há opções para toda a família. Enquanto o filho gasta energia, os pais fazem aulas de funcional, pilates, hidroginástica, entre outras modalidades. É uma oportunidade única. Esperamos conseguir ultrapassar os cerca de 7 mil inscritos da última edição", diz o Secretário Municipal de Esportes, Guilherme Schleder.Gabriel Santos de Oliveira frequenta a Vila Olímpica do Mato Alto desde 2010 e não perde uma colônia de férias. Sua mãe, Marinalva, conta que o filho, que é autista, evoluiu muito desde que começou a frequentar o local."O Gabriel sente muito a falta da Vila Olímpica quando entra em recesso e fica contando os dias para voltar. Já estou me programando para ir na terça pela manhã inscrevê-lo. A colônia é muito divertida e ele fica muito animado. É muito bom ter esse contato com outras pessoas, de idades diferentes. A Vila faz muito bem para ele", diz Marinalva.Para a inscrição, o responsável legal deve comparecer à secretaria do local com as cópias da sua identidade e a da criança, além do comprovante de residência. No Parque Olímpica da Barra, as inscrições serão online, a partir das 10h.