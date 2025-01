Policiais foram abordados pelos pais de menino engasgado em Belford Roxo - Reprodução

Publicado 08/01/2025 10:39 | Atualizado 08/01/2025 11:42

Belford Roxo - Policiais do 39° BPM (Belford Roxo) tiveram uma missão diferente do habitual na manhã desta terça-feira (7), quando foram acionados para salvar um bebê de 10 meses que havia se engasgado.

A serviço do Programa Bairro Presente, no bairro Lote XV, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, o sargento Dalbem e o cabo Marcus Vinícius foram abordados pelos pais do bebê Andrew. Segundo a PM, os agentes realizaram uma manobra de primeiros socorros para liberar as vias áreas da criança, que estava inconsciente e apresentava perda dos sinais vitais.

A câmera corporal de um dos policiais registrou toda a ação na rua – confira abaixo:

Policiais militares salvam bebê de 10 meses engasgado com leite na Baixada Fluminense.



Responsável pela manobra, o sargento Dalbem, em entrevista ao Bom Dia Rio, da TV Globo, recordou o momento: “Viramos ele de bruços e eu percebi que soltou um pouco só de saliva. Então levantamos a cabeça, e liberou as vias aéreas. Eu disse para o pai segurar o menino com a cabeça voltada para cima para ele poder respirar melhor. Foi quando o cabo Vinícius disse para partirmos para o hospital”.

Com auxílio dos agentes, Michel Wescley, pai da criança, a levou à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Pilar, em Duque de Caxias, também na Baixada. A Secretaria de Saúde do município informou que o menino chegou à unidade com relato de engasgo e crise convulsiva após “ingestão de alimentação em mamadeira”.

Ainda de acordo com a pasta, o bebê recebeu medicação venosa e teve alta em cinco horas, após melhora clínica.

A reportagem do DIA conseguiu contato com os pais de Andrew, que agradeceram aos PMs pela rápida ação.

“Se eles não estivessem ali, nem sei o que faríamos. Queríamos socorrer nosso filho, e eles ajudaram muito, agiram muito rápido. Temos só que agradecer”, ressaltou Laura Monteiro, mãe do menino.

“Deus colocou aqueles policiais naquele lugar no momento certo. Queremos só agradecer a esses heróis”, finalizou Michel.