Segundo a concessionária, não houve vítimas no acidenteReprodução

Publicado 10/01/2025 08:44 | Atualizado 10/01/2025 12:59

Piraí – Uma carreta tombou, na manhã desta sexta-feira (10), no km 228 da Via Dutra (BR-116), trecho da Serra das Araras, altura de Piraí, no Sul Fluminense, causando a interdição total da pista no sentido Rio de Janeiro. Segundo a CCR RioSP, concessionária responsável pela via, após acionamento às 6h44, somente por volta de meio-dia as equipes de operação e resgate conseguiram desobstruir completamente a passagem - a primeira faixa havia sido liberada às 8h.

Ainda de acordo com a CCR RioSP, não houve vítimas, mas a carga de portas de madeira MDF que a carreta transportava caiu na pista, o que dificultou a normalização do tráfego e ocasionou uma lentidão no trecho de 10,8 km.

A concessionária informou que precisou aguardar a autorização da Polícia Rodoviária Federal para iniciar a retirada da carga.