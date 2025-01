Morte de paciente é investigada pela 72ª DP (São Gonçalo) - Divulgação/Governo do Estado

Morte de paciente é investigada pela 72ª DP (São Gonçalo)Divulgação/Governo do Estado

Publicado 10/01/2025 10:40 | Atualizado 10/01/2025 12:09

Rio - A Polícia Civil investiga a morte de uma mulher, durante um procedimento médico, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, nesta quinta-feira (9). Amanda da Silva Barros, de 30 anos, passava pela aplicação de um balão intragástrico, em uma clínica no Centro da cidade, quando acabou morrendo.



Segundo o delegado titular da 72ª DP (São Gonçalo), Fabio Luiz da Silva Souza, o caso aconteceu na Clínica Endoscorpus, que funciona como Centro Gástrico e Clínica Médica, e as informações iniciais apontam que o estabelecimento atuava regularmente. Os agentes realizaram perícia no local e também vão periciar o corpo da vítima.

Até o momento, já prestaram depoimento a médica, a anestesista e a equipe responsável pelo procedimento, além do marido de Amanda. As informações iniciais também indicam que a médica atuava regularmente, mas a delegacia vai acionar o Conselho Regional de Medicina do Rio (Cremerj) para confirmar se a profissional estava habilitada para o procedimento.

Segundo a Polícia Civil, a proprietária também foi ouvida e a documentação do estabelecimento analisada. As investigações estão em andamento para esclarecer as circunstâncias da morte de Amanda.

A Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo informou que a clínica solicitou a revalidação da Licença de Funcionamento Sanitário da Vigilância Sanitária Municipal em dezembro de 2024, mas que ainda faltam documentos a serem apresentados.



"Fiscais da Vigilância Sanitária Municipal estiveram na unidade no último dia 17 de dezembro e constataram a falta de alguns documentos e deram prazo até o dia 17 de janeiro para as adequações", disse em nota. A pasta afirmou também que não havia irregularidades na parte estrutural do estabelecimento. Até o momento, não há informações sobre o sepultamente da vítima.

No site da Clínica Endoscorpus, o método ao qual Amanda foi submetida é apresentado como considerado minimamente invasivo e sem cirurgia. Ele consiste em um balão de silicone inserido via endoscopia, "que preenche uma parte do estômago, auxiliando no controle nutricional, aumentando e prolongando a saciedade". O procedimento é realizado por um médico endoscopista e a sedação ou anestesia deve ser sempre feita pelo médico anestesista.

O procedimento é recomendado, no site, para pacientes com sobrepeso, associado a acompanhamento multidisciplinar; para aqueles que não querem se submeter a um procedimento cirúrgico, como a cirurgia bariátrica; além dos que têm indicação de bariátrica, mas precisam diminuir o risco da anestesia e cirurgia.

A reportagem de O DIA tenta contato com a Clínica Endoscorpus. O espaço está aberto para manifestação.