PMs encontraram desmanche de motocicletas de alta cilindrada no Complexo da Maré - Divulgação/Polícia Miltiar

Publicado 10/01/2025 13:44 | Atualizado 10/01/2025 14:30

Rio - A Polícia Militar estourou nesta sexta-feira (10) um desmanche de motocicletas de alta cilindrada, no Complexo do Maré, na Zona Norte. Uma operação nas comunidades Nova Holanda e Parque União, além de na Vila Joaniza, na Ilha do Governador, na mesma região, mira criminosos envolvidos em roubos de carga e veículos . Mais de dez automóveis foram recuperados e um suspeito preso.

Segundo a PM, equipes de buscas do 22º BPM (Maré) e da Divisão de Operações da Subsecretaria de Inteligência (SSI), foram informados sobre uma central de desmanche e clonagem de veículos na comunidade e seguiram para a Rua Principal, onde encontraram motocicletas roubadas, todo maquinário usado para o corte das peças e remarcação dos chassis, além de diversas peças de motos de alta cilindrada. Até o momento, 12 motocicletas e quatro carros foram recuperados.



Também na ação, as equipes localizaram um laboratório de plantio de maconha, apreenderam dez pés de maconha, R$ 710 e prenderam um suspeito. Ainda foram apreendidos drogas, material para endolação, como frascos para lança-perfume, 37 baterias de radiotransmissores, cinco balanças de precisão. O material ilícito foi encaminhado para a 21ª DP (Bonsucesso).

A operação acontece desde o início da manhã e também pretende localizar pontos de desmanches irregulares. Segundo informações de inteligência e dados levantados em parceria com a Polícia Civil, os criminosos alvos da operação são responsáveis por diversos roubos de cargas e veículos na região, além de abrigarem desmanches. A estrutura dos bandidos é financiada pela venda de drogas.



A ação do Comando de Operações Especiais (COE) acontece por meio dos Batalhões de Operação Policiais Especiais (Bope), de Polícia de Choque (BPChq), de Ações com Cães (BAC), Tático de Motociclistas (BTM), de Policiamento em Vias Expressas (BPVE), além do Grupamento Aeromóvel (GAM), Rondas Especiais e Controle de Multidões (Recom) e do 22º BPM.