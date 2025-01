Seop desmontou acampamento ilegal no Leblon, Zona Sul do Rio, nesta sexta-feira (10) - Divulgação/Seop

Seop desmontou acampamento ilegal no Leblon, Zona Sul do Rio, nesta sexta-feira (10) Divulgação/Seop

Publicado 10/01/2025 14:30

Rio - Agentes da Secretaria de Ordem Pública (Seop) desmontaram, nesta sexta-feira (10), um acampamento irregular feito por um casal de moradores em situação de rua no Jardim de Alah, na Zona Sul do Rio. Foi encontrado no local uma espécie de cômodo embaixo da ponte do canal, na localidade conhecida como Prainha.

fotogaleria

Foram encontrados cerca de 700 kg de materiais como uma barraca de camping, um colchão de casal, três cadeiras e tapumes. Foi verificada também uma ligação clandestina de luz.

Segundo a secretaria, as equipes realizavam operação de ordenamento e desobstrução de área pública na região quando se depararam com a situação. O local já havia sido fechado pela prefeitura anteriormente, mas voltou a ser aberto por pessoas em situação de rua.



"Essas ações de desobstrução do espaço público são realizadas diariamente pelos agentes da SEOP, especialmente em áreas com maior concentração de usuários de drogas. Nessas ações encontramos muitos objetos e estruturas ocupando indevidamente as calçadas, além de farto material para consumo de entorpecentes, facas e outros perfurocortantes. Seguiremos realizando essas ações para proporcionar um cidade mais ordenada e segura para todos", explica o Secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale.