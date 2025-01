O oficial do Corpo de Bombeiros precisou descer três metros a galeria para resgatar o cão - Divulgação

O oficial do Corpo de Bombeiros precisou descer três metros a galeria para resgatar o cãoDivulgação

Publicado 10/01/2025 13:43 | Atualizado 10/01/2025 14:35

Rio - Um cãozinho da raça american bully foi resgatado por bombeiros do Grupamento de Buscas e Salvamentos da Barra da Tijuca, nesta quinta-feira (9), no Recreio, Zona Oeste. Segundo a Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais, um funcionário da prefeitura fazia capina num canteiro da Avenida Abelardo Bueno, quando ouviu os latidos do animal que vinham de dentro de um bueiro.

Bombeiros resgatam cãozinho da raça american bully de bueiro no Recreio.



Responsável pelo resgate, o subtenente Marcos Reis precisou descer por três metros na galeria de águas pluviais para salvar o cão, que aparentava estar assustado.

Em seguida, a equipe da secretaria encaminhou o cãozinho – já batizado como Hulk, devido ao porte físico – à Fazenda Modelo, espaço em Guaratiba, também na Zona Oeste, para onde são levados animais resgatados pela prefeitura. Lá, ele foi examinado e microchipado. As próximas etapas são vacinação, vermifugação e castração.

Ainda de acordo com a secretaria, Hulk, que sofreu leves escoriações, será colocado para adoção caso o tutor não apareça dentro de um prazo de três dias.

Luiz Ramos Filho, secretário de Proteção e Defesa dos Animais, comentou o caso do cãozinho fazendo um alerta: "Ainda não sabemos se o animal fugiu, se perdeu ou foi abandonado. Ele não estava microchipado, então não temos como localizar o tutor. É importante que, nesses dias de chuva torrencial, as pessoas redobrem os cuidados com os animais, para evitar acidentes".

O secretário complementou ressaltando que, mesmo que o abandono de animais seja crime – com pena de dois a cinco anos de prisão –, os casos não são exceção: “Com tantos animais abandonados, os abrigos públicos e particulares estão lotados”.