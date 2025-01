Fábio Toshiro foi atropelado e morreu horas depois do casamento - Rede Social

Fábio Toshiro foi atropelado e morreu horas depois do casamento Rede Social

Publicado 10/01/2025 12:19





Nas redes sociais, a viúva Bruna Kikuta fez um desabafo nesta sexta-feira (10). "Quanta vida ainda tínhamos pela frente. Quantos sonhos ainda a realizar. E tudo foi atropelado, morto e enterrado. A única certeza que tenho é que a justiça de Deus já está acontecendo. E a do homem, acontecerá", disse.



Fábio Toshiro morreu ao atravessar a Avenida Lúcio Costa, no Recreio dos Bandeirantes, horas depois do seu casamento.



"Provavelmente, ele já deve ter dado uma mudada na aparência, mas olhem bem para o rosto. Ele ainda está foragido e pode fazer mais vítimas. Esse fugitivo precisa ser preso, para pagar pelo que fez. Só peço que me ajudem a encontrar o Vitor Belarmino. Nós precisamos de uma resposta", complementou a viúva.



Procurada, a Polícia Civil informou que a Rio - Familiares do fisioterapeuta Fábio Toshiro Kikuta, 42 anos, que morreu após ser atropelado pelo influenciador Vitor Vieira Belarmino, que continua foragido, irão promover uma missa na próxima segunda-feira (13) na Paróquia Santo Antônio da Península, na Barra da Tijuca, Zona Oeste. A data marca os seis meses depois do acidente.Nas redes sociais, a viúva Bruna Kikuta fez um desabafo nesta sexta-feira (10). "Quanta vida ainda tínhamos pela frente. Quantos sonhos ainda a realizar. E tudo foi atropelado, morto e enterrado. A única certeza que tenho é que a justiça de Deus já está acontecendo. E a do homem, acontecerá", disse.Fábio Toshiro morreu ao atravessar a Avenida Lúcio Costa, no Recreio dos Bandeirantes, horas depois do seu casamento. O influenciador fugiu do local sem prestar socorro. "Provavelmente, ele já deve ter dado uma mudada na aparência, mas olhem bem para o rosto. Ele ainda está foragido e pode fazer mais vítimas. Esse fugitivo precisa ser preso, para pagar pelo que fez. Só peço que me ajudem a encontrar o Vitor Belarmino. Nós precisamos de uma resposta", complementou a viúva.Procurada, a Polícia Civil informou que a investigação foi concluída e o inquérito foi relatado, com o indiciamento do autor por homicídio doloso, fuga do local do acidente e omissão de socorro. "A autoridade policial representou pela prisão dele e as buscas seguem para localizá-lo e capturá-lo", disse em nota.

Relembre o caso

O fisioterapeuta tinha acabado de se casar quando o atropelamento aconteceu. Na ocasião, o casal deixou as malas no hotel e atravessou para passear no calçadão, quando foi surpreendido por um veículo. Câmeras de segurança flagraram o momento. Nas imagens, Fábio aparece de mãos dadas com a mulher, quando é atropelado. Por pouco, a noiva também não foi atingida.

Durante as investigações, o laudo da perícia concluiu que Vitor Vieira Belarmino estava dirigindo acima da velocidade permitida na Avenida Lúcio Costa no momento do acidente. Segundo o documento, o rapaz estava entre 92 e 118 km/h, sendo que o limite na via é de 70 km/h.