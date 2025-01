Tartaruga foi devolvida ao mar em ação do Projeto Araunã - Reprodução / Eduardo Antunes

Tartaruga foi devolvida ao mar em ação do Projeto Araunã Reprodução / Eduardo Antunes

Publicado 10/01/2025 12:22 | Atualizado 10/01/2025 12:47

Rio - Depois de meses de tratamento após ser resgatada em Niterói, a tartaruga Maricota, como é chamada, foi devolvida para o mar. A ação foi realizada pelo Projeto Araunã, responsável por pesquisa e conservação de tartarugas-marinhas, nesta quarta-feira (8)

Maricota foi encontrada por um fotógrafo em agosto do ano passado, na Praia das Flechas. Ela estava com uma linha enrolada e presa ao seu pescoço. O homem acionou os profissionais do Araunã, que realizaram o resgate e iniciaram os primeiros cuidados ao animal.

Junto com a Econservation de Estudos e Projetos Ambientais, a equipe salvou a tartaruga e a encaminhou para o Centro de Reabilitação e Despetrolização, em Maricá, onde ela passou por cirurgia e recebeu medicamentos até ser finalmente liberada, cinco meses depois, para voltar saudável ao seu habitat natural.

A veterinária Danielle Chagas foi a responsável pelos cuidados da tartaruga e falou com O DIA sobre o processo de recuperação.



"Ela deu entrada apresentando garroteamento na região cervical pela linha de pesca presa com presença de sanguessugas no local, inflamação, infecção e forte dor. Após avaliação, foi visto que a tartaruga apresentava ruptura de traqueia, o que causava dificuldade de respiração, tornando necessária, então, passar por uma cirurgia para corrigir", declarou a profissional.

A tartaruga Maricota tem 52 centímetros de carapaça e é considerada um animal juvenil, com a idade estimada entre 10 e 15 anos.



A reportagem tentou contato com o Projeto Aruanã e com o fotógrafo responsável pelo salvamento de Maricota, mas ainda não obteve retorno.