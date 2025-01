Moradores reivindicavam há 13 anos o retorno do 'Bonde Paula Mattos' - Pedro Teixeira/ Agência O DIA

Publicado 10/01/2025 13:37 | Atualizado 10/01/2025 14:18

Rio - O ramal Paula Mattos do bonde de Santa Teresa foi reinaugurado no início da tarde desta sexta-feira (10). O retorno foi celebrado pelos moradores do bairro, na Região Central do Rio, que reivindicavam a operação do trecho há 13 anos. O ato de inauguração foi no Largo das Neves, onde o governador Cláudio Castro chegou por meio do veículo.

O presidente da Associação de Moradores de Santa Teresa, Paulo Saad, se disse "sem palavras" com o retorno da linha, mas ressaltou que são necessários mais veículos para atender os moradores e o turismo. "A situação de transporte aqui no bairro é precária. O bonde sempre foi a saída. O modal que mais cresce em Santa Teresa é o modal à pé, e o bonde promete uma mudança nisso, mas as reivindicações continuam. Precisamos de mais veículos", ressalta.

A Central Logística, responsável pelo modal, tem em funcionamento, atualmente, cinco bondes. Outros três veículos estão em processo de manutenção. O presidente da central, Fabrício Abílio, afirma que a capacidade máxima do sistema é de 14 bondes. O gestor promete que o sistema será entregue ao bairro totalmente revitalizado e funcionando plenamente até o fim de 2026.

"Até maio, vamos reinaugurar a linha Silvestre, e no meio do ano, vamos fazer a licitação de compra de mais seis bondes. O fornecedor demora quatro meses para entregar o primeiro veículo, e em seguida as entregas são de mês em mês", adianta Fabrício Abílio. A soma totalizaria os 14 bondes para o sistema.

Moradora das redondezas do Largo das Neves, Fátima Oliveira, 71, vive há 50 anos no bairro e acompanhou emocionada o retorno do xodó de Santa Teresa, que voltará a passar em frente à sua casa. Ela levou a neta de nove anos, empolgada para usar o meio de transporte pela primeira vez.

"Eu participei do bonde por 37 anos. É um símbolo do nosso bairro e muito importante pra gente. Ficamos 13 anos na luta. Graças a Deus conseguiram restabelecer a linha. Minha netinha só via o bonde por foto", destaca a moradora.

O descerramento da placa foi feito pelo governador Cláudio Castro, pelo secretário de Transportes, Washington Reis e pelo presidente da Central Logística, Fabrício Abílio. Políticos de Caxias e de Petrópolis também estiveram no palanque montado no Largo das Neves. O grupo político chegou ao local no próprio bonde.

"Acho que o morador de Santa Teresa há muito tempo não recebeu um investimento neste montante de R$ 70 milhões. Nós prometemos que começaríamos e terminaríamos a obra. É um sistema todo novo. Sobretudo, a questão das ferragens, para que o morador possa usufruir desse modal", discursou Castro na entrega.

O ramal Paula Mattos estava sem funcionar desde o acidente com um veículo sem freios do dia 27 de agosto de 2011, que matou seis pessoas e feriu 57 na Rua Joaquim Murtinho, em Santa Teresa. A linha liga o Largo dos Guimarães ao Largo das Neves, onde está a centenária Paróquia Nossa Senhora das Neves, construída em 1860.