Cláudio Castro indica nomes que vai apoiar em 2026 - Pedro Teixeira/ Agência O Dia

Publicado 10/01/2025 15:03 | Atualizado 10/01/2025 16:06

Rio - O governador do Rio, Cláudio Castro (PL), revelou os três nomes que estão sendo cogitados para disputar a eleição para o Governo do Estado em 2026 por seu grupo político. O secretário estadual de Transporte, Washington Reis (MDB), o presidente da Assembleia Legislativa, Rodrigo Bacellar (União Brasil), e o vice-governador Thiago Pampolha (MDB) são as opções avaliadas, segundo o governador do Rio.

"Qualquer um dos três terá meu apoio para concorrer ao cargo. Eu sou um político de grupo e essa decisão será tomada de forma colegiada", declarou.

Questionado sobre seu próprio futuro político, Castro não adiantou se concorrerá ao Senado, mas ressaltou que a política é dinâmica. "Estou muito feliz como governador. Não tenho afã de sair para concorrer a outro cargo, mas a política é muito dinâmica. Se quando chegar perto da hora, meu grupo político entender que precisa de mim, isso pode acontecer", admitiu.