Pista sentido Niterói precisou ficar com duas faixas interditadas, causando congestionamento Reprodução / EcoPonte

Publicado 11/01/2025 10:53 | Atualizado 11/01/2025 12:53

Rio - Um engavetamento envolvendo três veículos deixou uma pessoa ferida e causou transtornos na Ponte Rio-Niterói, na manhã deste sábado (11).

A colisão aconteceu no Pórtico 20, próximo à Base Naval de Mocanguê, por volta das 10h, na pista sentido Niterói, Região Metropolitana. A vítima foi socorrida com ferimentos leves e levada para o Hospital Estadual Azevedo Lima, no Fonseca.

Por conta do incidente, duas faixas precisaram ser interditadas. Equipes da EcoPonte, concessionária que administra a via, estão no local. O tempo de travessia chegou a 50 minutos. Já o sentido Rio permaneceu com o fluxo é normal.