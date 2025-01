Drogas apreendidas foram levadas para a 18ª DP (Praça da Bandeira) - Divulgação / Pmerj

Publicado 11/01/2025 12:12 | Atualizado 11/01/2025 12:43

Rio - A Polícia Militar apreendeu uma grande quantidade de drogas em um ponto de desembarque de ônibus por aplicativo na Rua Dr. Satamini, na Tijuca, Zona Norte do Rio, na manhã deste sábado (11). Durante a operação, conduzida por agentes do Batalhão de Polícia Turística (BPTur), nenhum suspeito foi preso.

De acordo com a corporação, a ação foi desencadeada após um levantamento realizado pelo Setor de Inteligência. No local, os policiais encontraram 12 tabletes de cocaína, 12 sacolas com a mesma substância e 20 sacolas contendo pinos para endolação dentro de uma mala.

Todo o material foi encaminhado para a 18ª DP (Praça da Bandeira), onde a ocorrência foi registrada.