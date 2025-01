Estátua de São Sebastião - Hector Santos / Seconserva

Publicado 11/01/2025 14:32

Rio - A Secretaria Conservação e Serviços Públicos (Seconserva) anunciou, neste sábado (11), que fará a limpeza e restauração da estátua de São Sebastião, na Praça Luís de Camões, na Glória. A escultura do santo padroeiro da cidade, instalada em 1965, é do artista Dante Croce e foi executada em argamassa. Já o pedestal foi confeccionado em granito, retirado de uma pedreira do Alto da Boa Vista.

Segundo o secretário de Conservação e Serviços Públicos, Diego Vaz, a equipe vai usar uma lavadora de baixa pressão e um andaime na escultura. Já a Comlurb fará a manutenção do gramado e a limpeza da praça.

"Nossa equipe de monumentos vai deixar a estátua do nosso padroeiro impecável para o seu dia. Com todo o cuidado, faremos a limpeza, com um maquinário especial para isso e sem produtos químicos", explica o secretário Diego Vaz.