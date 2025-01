Veículo blindado circula ruas da Vila Aliança durante operação da PM - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 13/01/2025 08:08 | Atualizado 13/01/2025 09:04

Rio - As Polícias Civil e Militar realizam uma série de operações, nesta segunda-feira (13), contra roubos de veículos em comunidades do Rio. Os agentes atuam no Parque União e Nova Holanda, no Complexo da Maré, na Zona Norte, no Fallet e Fogueteiro e no Morro dos Prazeres, em Santa Teresa, na Região Central. Há ainda equipes na Cidade de Deus e na Vila Aliança, em Bangu, na Zona Oeste. Em algumas áreas, moradores relataram trocas de tiros e barricadas em chamas.



Nas comunidades da Nova Holanda, Parque União, Fallet e Fogueiterio e Morro dos Prazeres, policiais civis e PMs atuam em mais uma etapa da Operação Torniquete, onde cumprem mandados de prisão contra uma quadrilha que ordena roubos de veículos e autorizou roubo a uma agência bancária, no Centro, em 2023.

Segundo relatos, houve confronto na região de Santa Teresa e um helicóptero sobrevoa as comunidades. Já no Complexo da Maré, moradores registraram veículos blindados circulando ruas da comunidade. Confira abaixo. Até o momento, três criminosos, ainda não identificados, foram presos.

As investigações apontaram que o roubo ao banco foi parte de um plano de uma associação criminosa de membros dessas comunidades, com autorização do gerente geral do tráfico de drogas no Morro dos Prazeres. As localidades alvos da ação também estão diretamente ligadas a crimes que financiam atividades das facções criminosas, disputas territoriais e garantem pagamentos a familiares de faccionados, presos ou em liberdade.

A operação é realizada pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), com o apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e do Departamento-Geral de Polícia da Capital (DGPC). Já a PM conta com os Batalhões de Polícia de Choque (BPChq), Tático de Motociclistas (BTM), de Policiamento em Vias Expressas (BPVE), além do 22º BPM (Maré), e dos Grupamentos Aeromóvel da Corporação (GAM) e Especializado de Salvamento e Ações de Resgate (GESAR), com uma ambulância blindada.



PM mira roubos de veículos e cargas na Zona Oeste



Na Vila Aliança, em Bangu, na Zona Oeste, policiais militares do 14° BPM (Bangu) também atuam para coibir a movimentação de criminosos envolvidos em roubos de veículos e cargas, nos principais acessos à comunidade. Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver veículos blindados circulando pelas vias da região e barricadas feitas de pneus e lixo em chamas. Até o momento, não há registros de confronto, prisões ou apreensões.

Por conta operação, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que a Clínica da Família Maria José de Souza Barbosa e os centros cunicipais de Saúde Dr. Eithel Pinheiro de Oliveira Lima e Silvio Barbosa acionaram o protocolo acesso mais seguro e, para segurança de profissionais e usuários, interromperam o funcionamento nesta segunda-feira.

Também na Zona Oeste, além de mirar bandidos envolvidos em roubos de veículos, o 18º BPM (Jacarepaguá) removem barricadas das principais vias da Cidade de Deus, com o objetivo de garantir o direito de ir e vir dos moradores, bem como a entrada de veículos de concessionárias de serviços públicos essenciais. Ainda não há informações sobre prisões ou apreensões no local.