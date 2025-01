Publicado 14/01/2025 00:00

Dos 1.494 detentos do estado do Rio liberados para "saidinha de natal", 196 não retornaram. Mais uma vez, benefício propicia fuga massiva de bandidos. Brecha para impunidade desrespeita vítimas e passa impressão de que no Brasil o crime compensa.

Em meio a rumor de acordo iminente, israelenses renovam esperança por soltura de reféns em poder do Hamas. Dos 251 civis sequestrados em outubro de 2023, 94 continuam em cativeiro. Libertação não apagará sofrimento, mas será enorme alento para povo judeu.