Armas foram apreendidas na ação que libertou um refém em Búzios - Reprodução

Publicado 13/01/2025 22:22

Rio - Dois suspeitos morreram e outros dois homens foram presos durante uma operação para libertar um refém, realizada pelas Polícias Civil e Militar, nesta segunda-feira (13), em Búzios, na Região dos Lagos. De acordo com a investigação, os criminosos são ligados ao Comando Vermelho (CV) e oriundos do Complexo da Penha e do Alemão, na Zona Norte do Rio.

Os agentes da Delegacia Antissequestro, junto com policiais do 25º BPM (Cabo Frio), descobriram que havia um crime de extorsão mediante restrição de liberdade em andamento no bairro Praia Rasa. Ao chegarem no local, as equipes se envolveram em um confronto com os suspeitos e dois morreram.

Outros dois criminosos foram detidos e autuados em flagrante pelo crime e também por tráfico, além de associação para o tráfico. Na ação, foram apreendidos drogas, pistolas, munições de diversos calibres e rádios comunicadores.

A vítima que havia sido extorquida foi liberada. As diligências seguem para prender outro integrante do grupo criminoso.