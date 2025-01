Motorista e ajudante que aceitaram fazer o serviço de frete abastecendo a caminhonete - Divulgação

Publicado 13/01/2025 18:44 | Atualizado 13/01/2025 18:53

Rio - Dois homens que realizavam serviços de frete por meio de um aplicativo de transporte são investigados por furtar um lote com 100 impressoras, próximo à Linha Amarela, na Zona Oeste. O crime ocorreu durante uma corrida solicitada por dois empreendedores do setor de marketplace, especializado em vendas online. O caso, que aconteceu na manhã de quinta-feira passada (9), é investigado pela 22ª DP (Penha).

Motorista e ajudante que aceitaram fazer o serviço de frete abastecendo a caminhonete Divulgação



Patrick Santos Matias, uma das vítimas do golpe, disse que as impressoras foram adquiridas em um leilão por R$ 10 mil, com a expectativa de gerar um lucro de R$ 35 mil na revenda. "Nós informamos todos os detalhes sobre o produto, peso da carga e local de entrega no aplicativo da Lalamove. A empresa nos enviou um motorista que estava em Gramacho, Duque de Caxias, e ele levou cerca de 40 minutos para chegar ao depósito em Bonsucesso, de onde partimos. A carga era para ser levada até a Barra da Tijuca", explicou.



Ao chegarem no depósito, o motorista e um ajudante dele colocaram os equipamentos em uma caminhonete branca. Um vídeo gravado por Patrick registra o momento em que os dois homens, com blusas pretas, carregam as impressoras para o veículo.



Posteriormente, as vítimas perceberam que a foto do suposto motorista, exibida no aplicativo, era bem diferente do homem que se apresentou no local para realizar o frete.



As vítimas estimam que os equipamentos seriam vendidos em 20 a 30 dias após serem anunciados. Nesta segunda-feira (13), Patrick e seu sócio, Matheus Santos, estiveram na 22ª DP para acompanhar as investigações. Eles também esperam que as câmeras de segurança do depósito ajudem na identificação dos envolvidos. "Estamos aguardando um ofício da Polícia Civil que nos autorize a recuperar as imagens do circuito interno", afirmou Patrick.

O que diz a Lalamove

Por meio de nota, a Lalamove lamentou o ocorrido e informou que a conta relacionada a este caso foi banida da plataforma. "Ressaltamos que, como plataforma de intermediação, os nossos serviços são de conexão entre usuários e motoristas parceiros independentes, cadastrados em nossa plataforma", disse a empresa.

Ainda segundo o aplicativo, a empresa está à disposição da Polícia Civil para fornecer todas as informações necessárias durante as investigações.

Confira a nota da íntegra:

"A Lalamove lamenta profundamente o incidente ocorrido em 09 de janeiro de 2025 e reafirma o seu compromisso em solucionar o caso, dentro da sua competência, conforme seus procedimentos internos, de forma ágil e eficaz. Destacamos que a conta relacionada a este caso foi banida da plataforma.



Ressaltamos que, como plataforma de intermediação, os nossos serviços são de conexão entre usuários e motoristas parceiros independentes, cadastrados em nossa plataforma. Reiteramos a nossa total disposição para colaborar com as autoridades competentes, fornecendo todas as informações necessárias para apoiar eventuais investigações."