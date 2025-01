Reparo foi realizado no cruzamento da Avenida Henrique Dumont com a Vieira Souto - Reprodução/Google Maps

Reparo foi realizado no cruzamento da Avenida Henrique Dumont com a Vieira SoutoReprodução/Google Maps

Publicado 13/01/2025 16:36 | Atualizado 13/01/2025 16:41

Rio - A concessionária Águas do Rio finalizou, às 12h desta segunda-feira (13), os reparos na rede de distribuição que afetavam parte dos bairros da Zona Sul do Rio. De acordo com a empresa, o abastecimento de água está sendo retomado gradativamente em Copacabana, Gávea, Lagoa, Ipanema e Leblon, com previsão de normalização total em até 24 horas.

Os serviços começaram no domingo (12), envolvendo a substituição de um registro no cruzamento da Rua Garcia D’Ávila com a Avenida Vieira Souto, em Ipanema. Além disso, outro reparo foi realizado no cruzamento da Avenida Henrique Dumont com a Vieira Souto.