Empresa trocou registro no cruzamento da Garcia D?Ávila com a Vieira SoutoDivulgação / Google Maps

Publicado 13/01/2025 13:28 | Atualizado 13/01/2025 13:46

Rio - A Águas do Rio informou, nesta segunda-feira (13), que interrompeu o fornecimento de água em partes dos bairros de Copacabana, Gávea, Lagoa, Ipanema, Leblon, na Zona Sul. Os trabalhos começaram no domingo (12) e seguem ao longo do dia para reparar a rede de distribuição.

A empresa disse que trocou um registro no cruzamento da Rua Garcia D' Ávila com a Avenida Vieira Souto, em Ipanema, nesta madrugada, e fará o reparo em um outro registro, no cruzamento da Avenida Henrique Dumont com a Vieira Souto, até o início da noite.

Após o trabalho ser concluído, a situação vai ser normalizada de forma gradativa, em até 24 horas - ou até mais, em áreas elevadas.

A Águas do Rio orienta os clientes a reservarem água das cisternas e caixas d' água para atividades prioritárias, até o fornecimento ser regularizado.