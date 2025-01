Agentes de fiscalização apreenderam 804 g da droga - Divulgação / Receita Federal

Publicado 13/01/2025 14:22

Rio – A Receita Federal apreendeu R$ 60.300,00 de skunk, um derivado da maconha, em uma encomenda postal internacional no Aeroporto do Galeão, Zona Norte do Rio, nesta segunda-feira (13).

A remessa tinha 804 g da droga e era dividida em três embalagens de alimentos. Ela vinha dos Estados Unidos com destino a Salvador, Bahia.

O trabalho foi resultado de uma fiscalização por equipamentos de raios-X.