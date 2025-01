Prisão foi realizada por agentes da 10ª DP (Botafogo) - Arquivo / Agência O Dia

Publicado 13/01/2025 20:39 | Atualizado 13/01/2025 21:16

Rio - Um homem com 25 anotações criminais, considerado foragido da Justiça desde 2022, foi preso nesta segunda-feira (13) em Rio Bonito, na Região Metropolitana. Ele é investigado por participação em uma quadrilha especializada na receptação e clonagem de veículos roubados.

A ação foi realizada por agentes da 10ª DP (Botafogo), que monitoram criminosos envolvidos em roubos, furtos, receptações e adulterações de sinal identificador de veículos.

De acordo com a Polícia Civil, o homem estava foragido desde 2022, quando houve a Operação Klon, que prendeu sete pessoas pertencente a um grupo especializado em receptar e clonar veículos roubados no Rio. Na época, a investigação apontou que o bando contava com a participação de uma ex-funcionária de uma empresa terceirizada que prestava serviço para o Detran. Os automóveis passavam por adulteração de sinais identificadores e depois eram vendidos com documentos veiculares expedidos pela mulher.

O preso desta segunda (13) foi encontrado em uma chácara de Rio Bonito, junto a um veículo furtado em Teresópolis, município da Região Serrana. O carro estava com com sinais de adulteração, cortes de outro automóvel com a marcação original do chassi e etiquetas que seriam utilizadas em outras adulterações.

Segundo a Civil, os fatos comprovaram que o homem seguia praticando os crimes pelos quais já era procurado. A prisão fez parte da Operação Torniquete.