Bombeiros fizeram rescaldo nos camelôs da Uruguaiana, nesta segunda-feira (13) - Pedro Teixeira/Agência O Dia

Publicado 13/01/2025 19:21 | Atualizado 13/01/2025 21:25

Rio - A Prefeitura do Rio vai iniciar, às 8h desta terça-feira (14), a demolição e retirada dos escombros do incêndio que atingiu o Camelódromo da Uruguaiana , no Centro do Rio. A Coordenadoria Geral de Operações Especiais (CGOE), da Secretaria de Conservação e Serviços Públicos, estima que a limpeza do espaço, com 96 quiosques, deve durar cerca de 15 dias.

"Após a liberação do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil Municipal, a Conservação faz a demolição, coloca todo o material nos caminhões da Comlurb, limpa o espaço, deixando pronto para a reconstrução do local. O que importa agora é reconstruir o Camelódromo, a pedido do prefeito Eduardo Paes, para que as famílias, que aqui perderam tudo, tenham a sua fonte de renda retomada, assim como os proprietários das lojas que não foram afetadas, não tenham seu direito de trabalhar interrompido", disse o secretário de Conservação e Serviços Públicos, Diego Vaz.



Nesta segunda-feira (13) aconteceu uma vistoria com técnicos da Secretaria de Conservação e Serviços Públicos, Defesa Civil Municipal, Subprefeitura do Centro e representantes dos lojistas, que detalhou como serão todas as etapas da reconstrução e liberação do espaço.