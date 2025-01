A concessionária Águas do Rio não deu um prazo para o fim do reparo da bomba - Freepik

Publicado 13/01/2025 19:41 | Atualizado 13/01/2025 19:56

Rio - A Águas do Rio iniciou, nesta segunda-feira (13), as obras de reparo do sistema de bombeamento atingido por um carro no sábado, no Centro de São João de Meriti, na Baixada. Em nota, a concessionária informou que o conserto deve ser concluído até o fim de semana e, durante esse período, a região será abastecida com carros pipa.

A primeira etapa será a reconstrução do abrigo do equipamento e a segunda, o reparo hidráulico e eletromecânico do bombeamento. Além da Rua Goiás, onde fica o equipamento, também são afetadas as travessas Jaime Gomes e Maria Januária.