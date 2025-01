Atropelamento aconteceu na Avenida José Bento Ribeiro Dantas, em Búzios, neste domingo (12) - Reprodução

Atropelamento aconteceu na Avenida José Bento Ribeiro Dantas, em Búzios, neste domingo (12)Reprodução

Publicado 13/01/2025 18:08

Rio - Uma jovem, de 18 anos, morreu após ser atropelada por um carro, na madrugada deste domingo (12), em Búzios, na Região dos Lagos. Maria Eduarda Souza Augusto estava na cidade para comemoração de sua formatura do Ensino Médio. No acidente, uma amiga da vítima, também com 18 anos, ficou ferida.

O caso aconteceu na Avenida José Bento Ribeiro Dantas, no bairro Vila Caranga, por volta das 4h50. Uma câmera de segurança flagrou o veículo em alta velocidade acertando as duas vítimas, que andavam pela calçada. Com o impacto, Maria foi arremessada a diversos metros de distância do local onde estava.

A câmera também mostrou o motorista descendo do carro após a colisão e indo até o corpo da jovem. Logo depois, ele volta para o veículo e foge. Assista:

Jovem morre atropelada no dia de festa de formatura em Búzios; motorista foge após o crime



Crédito: Redes Sociais pic.twitter.com/ha8Gsi9Ugq — Jornal O Dia (@jornalodia) January 13, 2025

Bombeiros estiveram no local e socorreram Maria e a amiga, identificada como Giovanna Larrubia Contildes, de 18 anos. Ambas foram encaminhadas, em estado grave, para o Hospital Municipal Rodolpho Perisse, em Búzios.

De acordo com a prefeitura do município, a jovem deu entrada na unidade às 5h13 com múltiplas fraturas, sendo imediatamente entubada para realização de exames com o objetivo de avaliar a extensão das lesões. Contudo, apesar dos esforços dos médicos, Maria morreu por volta das 8h. Ela foi enterrada nesta segunda-feira (13) no Cemitério Municipal de Casimiro de Abreu.

Já Giovanna foi transferida para uma unidade particular a pedido da família. Não há informações sobre seu estado de saúde.

Investigação

O caso é investigado pela 127ª DP (Armação de Búzios). O veículo foi localizado e apreendido por agentes da distrital, com apoio de policiais do 25º BPM (Cabo Frio) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF), ainda no domingo (12). O carro tem placa da cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais.

Segundo a Polícia Civil, o carro passará por perícia e as diligências seguem em andamento para localizar o motorista envolvido na colisão e esclarecer os fatos.