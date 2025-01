Uma das vias liberadas tinha manilhas de esgoto bloqueando a passagem de veículos - Reprodução

Publicado 13/01/2025 18:01 | Atualizado 13/01/2025 18:50

Rio - Uma ação da PM removeu 16 toneladas de barricadas em ruas de acesso às comunidades do Jardim Catarina e Morrão, em São Gonçalo, Região Metropolitana, nesta segunda-feira (13).



O trabalho de equipes do 7º BPM (São Gonçalo) foi feito com o auxílio de uma retroescavadeira, além de caminhões usados para retirar todo o material retirado das ruas. Em algumas das vias, os criminosos usavam manilhas de esgoto para bloquear o trânsito de veículos.

Veja o vídeo: