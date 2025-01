Presos estavam com uma pistola e tentaram descartar a arma em um canteiro na Avenida das Américas - Divulgação

Presos estavam com uma pistola e tentaram descartar a arma em um canteiro na Avenida das AméricasDivulgação

Publicado 13/01/2025 18:34 | Atualizado 13/01/2025 18:51

Rio - Dois homens foram presos após uma longa perseguição policial na Barra da Tijuca e no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste. Ambos estavam com uma pistola e uma moto adulterada.

A ação, que aconteceu no domingo (12), envolveu agentes do Barra Presente, do Recreio Presente, e do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes). Segundo a Secretaria de Estado de Governo (Segov), uma equipe do Barra Presente foi informada sobre as buscas a uma moto com placa adulterada e ocupada por dois homens armados na Avenida Alfredo Baltazar da Silveira, no Recreio.

Ao perceber a presença dos policiais na região, os suspeitos mudaram a rota para a Avenida das Américas e em seguida para a Avenida Ayrton Senna. Quando se aproximaram da Cidade das Artes, os homens viram o bloqueio formado pelos agentes e voltaram pela contramão.

Ao chegarem na Avenida Luiz Carlos Prestes, os indivíduos encontraram um novo bloqueio, mas tentaram fugir novamente em direção à Zona Sul. Eles foram interceptados por agentes do Barra Presente na Avenida Jornalista Tim Lopes.

Durante a tentativa de fuga, a pasta informou que um dos homens jogou uma pistola com número de série raspado e carregador alongado em um canteiro na Avenida das Américas. A moto que eles estavam tinha uma fita adesiva preta a cobrindo.

Os suspeitos, a moto, a arma e os celulares foram encaminhados para a 16ª DP (Barra da Tijuca). Ambos foram autuados em flagrante pelos crimes de porte de arma de uso Restrito e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.