Quatro fuzis apreendidos por policiais militares do 39º BPM - Divulgação / PMERJ

Publicado 13/01/2025 19:08 | Atualizado 13/01/2025 21:20

Rio - A Polícia Militar do Rio de Janeiro registrou, em 2024, o recorde histórico de apreensões de fuzis: 638. O número é superior ao recorde até então registrado em 2019, quando 505 fuzis foram confiscados. Ao todo, foram apreendidas 6.010 armas de fogo no estado no ano passado, o que representa uma média de mais de 16 por dia.

Em comparação com 2023, quando a PM apreendeu 492 fuzis, a quantidade de 2024 representa um aumento de 30% na retirada dessas armas das mãos de criminosos. Somente em agosto, foram 78 fuzis, o que equivale a uma média superior a dois por dia.

Segundo a corporação, grande parte dos armamentos foi apreendida em regiões onde há disputa por território entre facções rivais, como Complexo do Chapadão, Vila Kennedy, Jacarepaguá e Campinho. O 41º BPM (Irajá) foi o que mais apreendeu fuzis entre os batalhões de área, com 104, ficando com quase o dobro do segundo colocado na lista, o 14º BPM (Bangu), com 58. Em seguida, estão 15º BPM (Duque de Caxias), 18º BPM (Jacarepaguá) e 20º BPM (Mesquita).

"Esse resultado é muito importante para a segurança do estado. São armas que estavam nas mãos de criminosos e, ao apreendê-las, impedimos que vidas inocentes sejam perdidas", disse o secretário estadual de Polícia Militar, Marcelo de Menezes Nogueira.

Recentemente, um estudo realizado pela Subsecretaria de Inteligência da Polícia Militar revelou que mais de 90% desses fuzis são fabricados em outros países. Muitos deles entraram no país desmontados em diferentes peças e foram montados por armeiros envolvidos com as organizações criminosas.

O Batalhão de Operações Especiais (Bope), unidade subordinada ao Comando de Operações Especiais (COE), apreendeu 66 fuzis ao longo do ano de 2024 em todo o território fluminense, ficando como a segunda unidade em número de apreensões entre todos os batalhões.