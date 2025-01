A concessionária Águas do Rio não deu um prazo para o fim do reparo da bomba - Freepik

Publicado 13/01/2025 10:34 | Atualizado 13/01/2025 10:49

São João de Meriti – Moradores do Centro de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, estão com o fornecimento de água interrompido desde sábado (11), quando um carro atingiu um sistema de bombeamento de água. De acordo com a Águas do Rio, concessionária responsável pelo serviço na região, além da Rua Goiás, onde fica o equipamento, também são afetadas as travessas Jaime Gomes e Maria Januária – a companhia não contabilizou o número de residências prejudicadas.

Ainda de acordo com a empresa, as equipes iniciam o trabalho nesta segunda (13). A primeira etapa será a reconstrução do abrigo do equipamento e a segunda, o reparo hidráulico e eletromecânico do bombeamento.

A Águas do Rio informa também que ainda não há previsão para a conclusão do reparo. Aos clientes cadastrados, a empresa disponibiliza o serviço de caminhão-pipa, que pode ser solicitado por meio do número 0800 195 0 195. Nesse caso, o consumidor paga pelo volume de água como se fosse um abastecimento via rede. O valor vem na fatura, sem custo extra.