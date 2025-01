As chuvas causaram um bolsão d'água na Avenida Alda Garrido, Barra da Tijuca - Divulgação / COR-Rio

As chuvas causaram um bolsão d'água na Avenida Alda Garrido, Barra da TijucaDivulgação / COR-Rio

Publicado 13/01/2025 08:50 | Atualizado 13/01/2025 08:53

Rio - A semana no Rio começou com chuva em diferentes pontos da cidade, na manhã desta segunda-feira (13). Chuviscos foram registrados em Laranjeiras e Rocinha, Zona Sul, no Grande Méier, Saúde e Tijuca, Zona Norte, e na região de Grajaú/Jacarepaguá e Barra da Tijuca, onde um bolsão d'água se formou na Avenida Alda Garrido, na altura da Avenida Afonso de Taunay, Zona Oeste.

Segundo o Sistema Alerta Rio, a previsão para esta terça-feira (14) é um céu parcialmente nublado a nublado, com chuvas fracas isoladas durante a tarde e noite e uma máxima de 30ºC e mínima de 18ºC.

Na quarta-feira (15), o tempo deve ser o mesmo, com temperaturas entre 32ºC e 17ºC no decorrer do dia.

Já na quinta (16) e sexta-feira (17), o tempo deve ficar nublado a encoberto, com pancadas de chuva isoladas durante a tarde e noite e temperaturas de 32ºC a 16ºC e 34ºC a 18ºC, respectivamente.