Bombeiros realizam rescaldo do camelódromo da Uruguaiana, no Centro do Rio Pedro Teixeira/ Agência O DIA

Publicado 13/01/2025 10:46 | Atualizado 13/01/2025 12:04

Rio - Os bombeiros realizam o rescaldo, na manhã desta segunda-feira (13), do incêndio que atingiu o camelódromo da Uruguaiana, no Centro do Rio, na manhã de domingo (12). Quatro viaturas do Quartel Central trabalham para evitar que o fogo, que já foi controlado, volte a surgir. Ainda há fumaça no mercado popular e cheiro forte de queimado.

Donos de boxes foram conferir a situação e verificar o que poderiam salvar de seus comércios. No domingo, a Defesa Civil interditou o espaço por tempo indeterminado.

Equipes da Light também estiveram na Uruguaiana na manhã desta segunda-feira. No entanto, a concessionária informou que não recebeu autorização para energizar os transformadores da região. A companhia aguarda a liberação da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros para viabilizar a atuação no local.

O caso é investigado pela 1ª DP (Praça Mauá). A Polícia Civil informou que a perícia foi realizada no local e diligências estão em andamento para esclarecer as causas do incêndio.

A Defesa Civil do Estado, por meio de assessoria, informou que o local possui um processo de regularização em andamento junto ao Corpo de Bombeiros (CBMERJ).

No domingo, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, disse que o caso deve servir para que sejam relizadas melhorias no mercado popular e tranquilizou os comerciantes de que a prefeitura vai reconstruir as lojas afetadas.

O incêndio teve início em uma loja na Rua dos Andradas, na altura da Rua Senhor dos Passos, e se espalhou rapidamente. Bombeiros de dez quartéis foram acionados para combater as chamas. Ninguém ficou ferido e as causas do fogo serão investigadas pela polícia. A fumaça tomou grandes proporções e pôde ser vista de outras áreas da cidade, como do Pão de Açúcar, na Zona Sul.