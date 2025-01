Seop realiza demolição nesta segunda-feira (13) - Fábio Costa / Seop

Publicado 13/01/2025 10:16

Rio - A Secretaria de Ordem Pública (Seop) começou a demolir, nesta segunda-feira (13), um prédio comercial de quatro andares construído irregularmente na Cidade de Deus, Zona Oeste, em uma área sob influência do tráfico.

Segundo a Seop, engenheiros da Prefeitura estimam um prejuízo de R$ 1,5 milhão aos responsáveis pela obra. A desapropriação do imóvel ocorre para alargamento da Avenida Ayrton Senna e implantação da Linha Amarela.

Em 2015, a Secretaria de Urbanismo já tinha embargado a construção e iniciado um processo de demolição, que foi paralisado em 2016. A Secretaria informou ainda que o proprietário prometeu legalizar ou demoli-la por meios próprios, mas não cumpriu.

Ao chegarem ao espaço, os agentes públicos encontraram uma grande quantidade de material de obras.



Brenno Carnevale, secretário de Ordem Pública, falou sobre a importância da ação. "Seguiremos firmes nesse trabalho para combater esse tipo de irregularidade, especialmente em imóveis não habitados, com o foco na preservação da vida, no ordenamento da cidade e na asfixia financeira do crime organizado", destacou.



A construção está sendo demolida a mão, por conta da dificuldade de acesso de máquinas e da proximidade com outros imóveis e com a Linha Amarela.

A operação é realizada em parceria com agentes da Subprefeitura de Jacarepaguá e da Polícia Militar.