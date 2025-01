Cachorro vai reforçar o canil do Corpo de Bombeiros - Divulgação

Publicado 13/01/2025 11:39

Rio - O canil do Corpo de Bombeiros ganhou um reforço para suas operações de busca, resgate e salvamento. Um cachorro filhote de três meses da raça labrador vai ser treinado por um ano e meio para juntar a outros 17 cães, a maioria deles certificados nacionalmente, e fazer parte da equipe.

O animal atuará em buscas para achar pessoas perdidas em florestas, trilhas e matas, vítimas de desabamentos e deslizamentos de terra, comuns em período de chuvas fortes. Além do faro, a equipe adquiriu três coleiras com GPS capazes de monitorar em tempo real a localização dos animais.

"Os cães têm se mostrado indispensáveis para o sucesso das missões. Sua capacidade olfativa e destreza são incomparáveis às dos seres humanos. O monitoramento constante por GPS minimiza riscos e potencializa o desempenho da nossa tropa canina. É um dispositivo altamente eficiente, com uma bateria de longa duração e resistência a condições adversas, essenciais para o trabalho em campo", declarou Tarciso Salles, secretário de Defesa Civil e comandante do Corpo de Bombeiros.

Além do novo cachorro, a corporação recebeu duas viaturas para transportar animais, com espaços climatizados e projetados para o bem estar dos presentes. Os veículos são equipados com tração 4x4 e permite o acesso às áreas montanhosas, vales e zonas de risco e alagadas.