Policiais do 15º BPM apreenderam armas, munições e celulares com os suspeitos - Divulgação

Publicado 13/01/2025 12:13 | Atualizado 13/01/2025 12:56

Duque de Caxias – Dois homens morreram após a motocicleta em que estavam colidir com a traseira de um caminhão na manhã desta segunda-feira (13), no Viaduto Brigadeiro Eduardo Gomes, no bairro Vila Centenário, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Segundo a Polícia Militar, a dupla, junto a um comparsa, estava praticando assaltos na região quando ocorreu o acidente. Já o Corpo de Bombeiros – acionado para atendimento às 5h45 – informou que um deles não resistiu e faleceu no local.

A outra vítima fatal foi levada pelos bombeiros para o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, também em Caxias. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o indivíduo, de 22 anos, deu entrada na unidade em estado gravíssimo, taquicardio, hipotenso e com pulsação inaudível.

Ele foi entubado imediatamente, mas sofreu três paradas cardiorrespiratórias e acabou morrendo, apesar das tentativas de reanimação. A direção do hospital comunicou que aguarda a chegada da família para fazer a rotina de óbito.

Já o sobrevivente deu entrada também em estado gravíssimo, taquicardio e hipotenso. Após entubação e manobras de reanimação, ele teve a situação estabilizada e foi levado ao centro cirúrgico, onde está neste momento.

Com o trio, os policiais apreenderam uma motocicleta, uma pistola, uma réplica de pistola, munições e três celulares.