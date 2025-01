Previsão é de céu nublado no Rio de Janeiro até domingo - Arquivo / Reginaldo Pimenta/ Agência O Dia

Publicado 15/01/2025 09:42

Rio - A quarta-feira (15) na cidade do Rio de Janeiro tem previsão de oscilação na temperatura, tempo nublado, chuva fraca e temperaturas variando entre 28 °C e 19°C. Segundo o Alerta Rio, este panorama deve seguir até o domingo (19).

Nesta quinta-feira (16), a nebulosidade continua, com pancadas de chuva isoladas na parte da tarde e da noite. Os termômetros alternam entre 19°C e 32°C e os ventos serão moderados.O tempo cinza deve permanecer na sexta-feira (17), com céu parcialmente nublado a nublado, novamente pancadas de chuva isoladas durante a tarde e à noite e ventos moderados. A máxima atinge 35°C e a mínima chega a 20°C.A chuva enfim dá uma trégua no sábado (18), que vai ter clima parcialmente nublado a nublado e temperaturas oscilando entre 21°C e 37°C. A intensidade dos ventos também diminui e será fraca a moderada.No domingo (19), porém, a chuva volta com pancadas isoladas de tarde e de noite, céu parcialmente nublado a nublado e ventos fracos a moderados. A máxima é de 38°C e a mínima de 22°C.