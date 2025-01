Momento em que homem aponta revólver para vítima - Reprodução

Publicado 15/01/2025 10:15 | Atualizado 15/01/2025 10:28

Rio - Um homem assaltou um bar no Largo do Jacaré, próximo à comunidade de mesmo nome, na Zona Norte do Rio, nesta terça-feira (14). A ação foi flagrada por câmeras de segurança.



As imagens mostram o momento em que um homem de blusa social azul e boné entra no estabelecimento e senta em um dos bancos. Segundos depois, ele saca um revólver e rende o dono do estabelecimento, que lhe entrega um cordão. Após pegar o objeto, o criminoso deixa o comércio. Veja: