A Light informou que ainda apura as causas da queda de energia na sede da prefeitura - Divulgação

Publicado 15/01/2025 11:37 | Atualizado 15/01/2025 14:06

Rio - O Centro Administrativo Municipal São Sebastião (CASS), onde fica a sede da Prefeitura do Rio, na Cidade Nova, ficou às escuras na manhã desta quarta-feira (15). A gestão municipal confirmou que uma queda de energia elétrica ocorreu às 9h50, deixando o prédio no breu por uma hora e 50 minutos.

De acordo com a Light, houve uma pane na linha principal de alimentação do imóvel. Existe, no entanto, uma rede reserva, que opera a partir de manobras internas de responsabilidade do cliente, no caso, a prefeitura, que aparentemente não as realizou, o que teria provocado a escuridão. A prefeitura não se manifestou sobre tal procedimento.

A Light ainda apura as causas da queda de energia.