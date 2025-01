Cronograma da SuperVia seguirá ordem alfabética - Divulgação

Cronograma da SuperVia seguirá ordem alfabéticaDivulgação

Publicado 15/01/2025 14:26

Rio - A SuperVia iniciará, na próxima terça-feira (21), o recadastramento dos estudantes da rede pública aptos a receber o benefício da gratuidade no transporte ferroviário em 2025. O processo seguirá um cronograma por ordem alfabética, conforme as iniciais dos nomes dos beneficiários.

Os estudantes deverão agendar um dia e horário no site da SuperVia. Na data agendada, será necessário comparecer ao Espaço Gratuidade, localizado na Central do Brasil (próximo ao guichê da bilheteria nº 1), com a documentação obrigatória em mãos. O cronograma segue ordem alfabética:

- A até F: 21 de janeiro a 07 de fevereiro;

- G até L: 10 de fevereiro a 21 de fevereiro;

- M até Z: 24 de fevereiro a 14 de março;

- Todas as letras: 17 de março a 31 de março.

Os cartões de gratuidade referentes ao ano letivo de 2024 continuarão sendo aceitos nas estações de trem até o dia 31 de março de 2025.

A SuperVia informa que, para mais informações sobre cronograma e documentação, o usuário pode acessar o site da concessionária ou entrar em contato pelo canal de atendimento do cliente nas redes sociais.