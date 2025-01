O sargento da PM André Barbosa Cabral, conhecido como 'Cabral' - Reprodução

Publicado 16/01/2025 12:50 | Atualizado 16/01/2025 12:57

Rio - O sargento PM André Barbosa, conhecido como Cabral, suspeito de envolvimento com a milícia de Nova Iguaçu, foi preso na manhã desta quinta-feira (16) dentro do 9º BPM (Rocha Miranda). A prisão foi feita por promotores do Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Rio (MPRJ), com apoio da Corregedoria da PM. Warley Paul Mansur de Souza, apontado como braço direito do chefe da milícia, Juninho Varão, também era alvo da ação, mas não foi encontrado.



De acordo com a denúncia da promotoria, André agia como líder da milícia de Varão em regiões de Nova Iguaçu, como Valverde e Cabuçu. Nessas localidades, eram dele as ordens a prática de homicídios, extorsão, agiotagem, lavagem de dinheiro, distribuição clandestina de sinais de TV e internet e outros delitos.

Ainda segundo os promotores, o PM se diz um dos fundadores da milícia na localidade. Por conta da atuação, o MP entrou com a denúncia e pedido de prisão, acatado pela Justiça. Na mesma sentença, o Juízo da 1ª Vara Criminal Especializada determinou também o afastamento de Barbosa de suas funções públicas.

Já Warley Mansur atua como braço direito de outra liderança da facção, desempenhando funções como cobrador e executor das ordens da organização. Ele chegou a ser procurado pelos agentes em endereços ligados ao seu nome, mas não foi localizado e, por isso, é considerado foragido da Justiça.