Prisão foi feita por agentes da 26ª DP - Reprodução

Publicado 16/01/2025 20:06 | Atualizado 16/01/2025 20:13

Rio - Um homem que roubou uma banca de jornal no Centro de Niterói foi preso, nesta quinta-feira (16). Segundo agentes da 76ª (Niterói), o acusado usou uma faca para ameaçar uma funcionária do estabelecimento e levar todo o dinheiro do caixa.

O crime aconteceu em dezembro. A ação foi registrada por câmera de segurança instalada no estabelecimento. Com as imagens, os agentes conseguiram identificar o autor e localizá-lo.

O homem já vinha sendo investigado por outros crimes contra bancas de jornal. A prática acontecia sempre na mesma região.

De acordo com a Polícia Civil, os agentes da 76ª DP seguem investigando o caso.