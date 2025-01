Cerca de 60 candidatos que estavam no local foram retirados em segurança - Reprodução / redes sociais

Rio - Uma prova prática de habilitação do Detran-RJ foi interrompida na tarde desta quinta-feira (16) devido a um intenso tiroteio na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio. O confronto ocorreu durante uma operação da Polícia Militar no Complexo do Dendê , com o objetivo de conter a expansão territorial do Terceiro Comando Puro (TCP), facção criminosa que atua na região.

O incidente aconteceu no posto de Tubiacanga. Em vídeos divulgados nas redes sociais, candidatos ao exame aparecem deitados no chão, tentando se proteger do risco de balas perdidas. Assista:

Tiroteio interrompe prova do Detran na Ilha do Governador



De acordo com o Detran, cerca de 60 candidatos que estavam no local foram retirados em segurança. O órgão garantiu que os exames serão remarcados para uma data próxima.



Sobre a operação

Os agentes do 17º BPM (Ilha do Governador) trabalharam para remover barricadas colocadas em vias da região. Essas barreiras eram usadas para dificultar o acesso das autoridades e serviam como pontos de extorsão a motoristas de aplicativos. Além disso, foram recuperados veículos roubados e clonados.

Ao todo, nove pontos de barricadas foram desmontados. Na Vila Joaniza, 14 motocicletas foram recuperadas, e um suspeito foi preso com uma pistola.

Também participam da ação equipes do 1° Comando de Policiamento de Área (1º CPA); das Rondas Especiais e Controle de Multidões (Recom), do Núcleo de Apoio às Operações Especiais (NAOE); e do Grupamento Especializado de Salvamento e Ações de Resgate (Gesar).