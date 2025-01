Publicado 17/01/2025 00:00

Hamas faz exigências de última hora e Netanyahu suspende trégua. Sem qualquer compromisso com civilidade, grupo terrorista dá sinais de que continuará usando vida de civis inocentes para chantagear Israel. Dos 251 sequestrados, 98 continuam em cativeiro.

Cansados de tantos impostos, brasileiros se revoltaram com monitoramento do pix. Diante da pressão popular, Planalto admitiu derrota e revogou ato. Governo garantiu que ninguém seria taxado, mas credibilidade perdida com promessas não cumpridas fez falta.